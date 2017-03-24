Устюгов: я готов ездить на всякие ток-шоу после ОИ, если добьюсь своих целей

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам, который стартует в Ханты-Мансийске 25 марта, и признался, что сейчас не готов уделять много внимания прессе и телевидению.
«Я планирую участвовать во всей программе чемпионата России. За исключением классического марафона. Мне нравится бегать на лыжах — я получаю от этого удовольствие. Мне нравится уставать. Мне нравится чувство, когда ломит мышцы. Так что мы поговорили с тренером, и он сказал, что в Ханты-Мансийске стоит пробежать, простартоваться.
Сезон сложился неплохо. Мне удалось выйти на два пика формы. Но сезон ещё не закончен. В Ханты-Мансийске в день отдыха на чемпионате России пройдёт совещание тренеров. Приедет наш тренер Маркус Крамер. Думаю, тут обсудим план по летней подготовке.
Я сейчас стал понимать, что всех, кто раньше быстро бегал, начали «вытягивать» на всякие программы. Потом у ребят падал результат. Я этого не хочу. Впереди Олимпиада. После неё, если я добьюсь своих целей, я готов ездить на всякие ток-шоу. Улыбаться. Но сейчас я не готов уделять внимание прессе и телевидению. Я лучше буду заниматься любимым делом», – цитирует Устюгова пресс-служба соревнований.