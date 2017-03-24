Устюгов: я готов ездить на всякие ток-шоу после ОИ, если добьюсь своих целей

Двукратный чемпион мираподелился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам, который стартует в Ханты-Мансийске 25 марта, и признался, что сейчас не готов уделять много внимания прессе и телевидению.«Я планирую участвовать во всей программе чемпионата России. За исключением классического марафона. Мне нравится бегать на лыжах — я получаю от этого удовольствие. Мне нравится уставать. Мне нравится чувство, когда ломит мышцы. Так что мы поговорили с тренером, и он сказал, что в Ханты-Мансийске стоит пробежать, простартоваться.Сезон сложился неплохо. Мне удалось выйти на два пика формы. Но сезон ещё не закончен. В Ханты-Мансийске в день отдыха на чемпионате России пройдёт совещание тренеров. Приедет наш тренер Маркус Крамер. Думаю, тут обсудим план по летней подготовке.Я сейчас стал понимать, что всех, кто раньше быстро бегал, начали «вытягивать» на всякие программы. Потом у ребят падал результат. Я этого не хочу. Впереди Олимпиада. После неё, если я добьюсь своих целей, я готов ездить на всякие ток-шоу. Улыбаться. Но сейчас я не готов уделять внимание прессе и телевидению. Я лучше буду заниматься любимым делом», – цитирует Устюгова пресс-служба соревнований.