Ларьков: сезоном доволен, но есть недоработки, которые будем исправлять

Серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам в эстафетепрокомментировал своё выступление на крупнейших международных стартах сезона.«На чемпионате мира в Лахти и этапе Кубка мира в Квебеке получилось выступить не в полную силу, но близко к этому. Сезоном я доволен, но есть недоработки, которые мы будем исправлять. Лыжные гонки – вид непредсказуемый, здесь не только всё зависит от спортсмена. Большую роль играют технические моменты. Например, подготовка инвентаря. В первой гонке на чемпионате мира – это был скиатлон – всё складывалось хорошо до переодевания лыж. Когда переодел на коньковую пару, почувствовал, что уступаю соперникам. Уже по ходу всех этих обстоятельств сложился конечный результат, который меня не порадовал (8-е место). На чемпионате мира я не бежал 50 км, поскольку принимал участие практически во всех оставшихся гонках чемпионата. Эта нагрузка в сумме по километражу практически равняется нагрузке на многодневке «Тур де Ски». Я почувствовал переутомление и принял решение не бежать «полтинник».На чемпиона России я хотел бежать мою любимую дистанцию – скиатлон. Он будет 25 марта, но я на него, увы, не успеваю. 20 марта я только вернулся из Канады, пока немного тяжеловато чувствую себя из-за акклиматизации. Приеду на чемпионат страны и пробегу оставшиеся соревнования: коньковая гонка на 15 км, спринт-эстафета, большая эстафета. Также хочу пробежать сверхмарафон на 70 км», – приводит слова Ларькова «Татар-информ».