СБР: этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени в 2018 году

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР)сообщил, что Тюмень в сезоне-2017/18 примет этап Кубка мира по биатлону. По предварительной информации, соревнования пройдут с 19 по 25 марта 2018 года.«В следующем году никто этап Кубка мира не отбирал и не планирует. Мы сами ждём соревнований в следующем году, поскольку многие высказывали сожаление, что не удалось поехать в Тюмень в этот раз. Это было большое разочарование для спортсменов и болельщиков», — приводит слова Костина ТАСС.Ранее после выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о «допинговой системе» в России СБР решил не проводить этап Кубка мира в Тюмени в сезоне-2016/17. Также у России было отобрано право проведения в Тюмени чемпионата мира 2021 года. Оспорить это решение можно будет только после полного восстановления в правах Российского антидопингового агентства.