Гамза: России нельзя проводить соревнования, у них нет лаборатории ВАДА

Президент Союза биатлонистов Чехииуверен, что глава Международного союза биатлонистов (IBU)даже не пытается решать проблемы с допингом.«Руководство IBU недостаточно делает для решения проблемы допинга. Они не придают значения тому факту, что против них выступают лучшие биатлонисты мира, которые не хотят молчать. Глава IBU Андерс Бессеберг в последнее время совершил много ошибок. В России даже нет лаборатории, которая бы соответствовала кодексу ВАДА. Им нельзя проводить соревнования. Никто не хочет, чтобы Россия понесла коллективную ответственность, но зачем делать вид, что всё хорошо?Бессеберг имеет доступ ко всем материалам ВАДА, но он не работает с ними. Большинство ведущих спортсменов выступает против этого. Мы хотим, чтобы биатлон был чистым. Бойкот этапа Кубка мира в Тюмени в следующем году? Надеюсь, что его попросту не будет в календаре», – приводит слова Гамзы портал iSport.cz.