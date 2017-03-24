Сидорова: у сборной России по кёрлингу есть ещё один шанс выйти в финал ЧМ

Скип сборной Россиипрокомментировала поражение в матче плей-офф чемпионата мира по кёрлингу от команды Канады (3:7).«Хорошо, что мы приобрели опыт игры в таком матче и вошли в историю российского кёрлинга как первая команда, занявшая второе место на круговом этапе чемпионата мира. Мы знали, что будет нелегко, потому что команды, прошедшие в плей-офф турнира, являются сильнейшими в мире. Но сегодня мы не смогли показать свою лучшую игру. Наверное, команда слишком нервничала. Однако в том и положительная сторона второго места, что у нас есть ещё один шанс выйти в финал», — приводит пресс-служба турнира слова Сидоровой.