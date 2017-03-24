CAS перенёс рассмотрение дел отстранённых лыжников Легкова и Белова

Спортивный арбитражный суд (CAS) перенёс рассмотрение дел отстранённых российских лыжниковна более поздний срок. Ранее на официальном сайте CAS сообщалось, что дела временно отстранённых российских лыжников Легкова и Белова будут рассмотрены 31 марта, но затем эта информация была удалена.«Слушания по делам Легкова и Белова перенесены на более поздний срок, но новая дата ещё не назначена», — приводит слова президент Федерации лыжных гонок России«Р-Спорт».