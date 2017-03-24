«Финал четырёх» КР по гандболу среди мужских команд пройдёт в Краснодаре

«Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужских команд сезона-2016/17 состоится в Краснодаре с 14 по 16 апреля. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России в ходе заочного голосования, сообщает пресс-служба ФГР. В «Финале четырёх» примут участие «Чеховские медведи», СКИФ, «Динамо-Виктор» и «СГАУ-Саратов». 14 апреля состоится жеребьёвка турнира. 15 апреля пройдут полуфиналы, а 16 апреля — финал. Действующими обладателями Кубка России являются «Чеховские медведи».Напомним, что «Финал четырёх» Кубка России среди женских команд состоится в Ростове-на-Дону. Турнир пройдёт с 25 по 27 мая. За трофей поборются «Ростов-Дон», «Лада», «Кубань» и «Звезда».