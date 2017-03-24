«Летающий» лыжник Крафт выиграл этап Кубка мира в Словении, Климов — 29-й

Победителем первого старта в финальном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Планице (Словения), стал австриец. Второе и третье места заняли немцыРоссиянинвошёл в тридцатку сильнейших, заняв 29-е место.1. Штефан Крафт (Австрия) – 490,2.2. Андреас Веллингер (Германия) – 480,4.3. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 461,8…29. Евгений Климов (Россия) – 384,0…40. Михаил Назаров (Россия) – 160,3 (результат первой попытки).41. Алексей Ромашов (Россия) – 145,9 (результат первой попытки).