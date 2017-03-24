«Летающий» лыжник Крафт выиграл этап Кубка мира в Словении, Климов — 29-й

Победителем первого старта в финальном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Планице (Словения), стал австриец Штефан Крафт. Второе и третье места заняли немцы Андреас Веллингер и Маркус Айзенбихлер.
Россиянин Евгений Климов вошёл в тридцатку сильнейших, заняв 29-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица, Словения
Мужчины. К-200
1. Штефан Крафт (Австрия) – 490,2.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 480,4.
3. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 461,8…
29. Евгений Климов (Россия) – 384,0…
40. Михаил Назаров (Россия) – 160,3 (результат первой попытки).
41. Алексей Ромашов (Россия) – 145,9 (результат первой попытки).