Алябьев: нельзя оставлять чешские выпады в адрес России без ответа

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал заявления чешских биатлонистов, которые требуют жёстче наказать Россию в связи с допинговым скандалом.«Не сказал бы, что сильно удивлён поведением чехов, у нас с ними были натянутые отношения ещё со времён СССР. Всегда мы дружили и с французами, и с поляками, и с итальянцами, и с немцами, но только не с чехами. К советским биатлонистам они относились с неким презрением, наверное, считали нас завоевателями.Наверняка за Моравецом, Коукаловой и Шлезингром стоят другие люди, которым выгодно нагнетать ситуацию. Видимо, делается это в преддверии ОИ-2018, тем более что несколько россиян ещё остаются в списке Ричарда Макларена. Нам ни в коем случае нельзя оставлять чешские выпады без ответа. Нельзя давать себя топтать, иначе будет только хуже. Надеюсь, юристы федерации тщательно изучат все эти заявления», — сказал Алябьев в интервью RT.