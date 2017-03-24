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175 лет назад 2016
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Алябьев: нельзя оставлять чешские выпады в адрес России без ответа

24 марта 2017, пятница. 20:30. Другие
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал заявления чешских биатлонистов, которые требуют жёстче наказать Россию в связи с допинговым скандалом.

«Не сказал бы, что сильно удивлён поведением чехов, у нас с ними были натянутые отношения ещё со времён СССР. Всегда мы дружили и с французами, и с поляками, и с итальянцами, и с немцами, но только не с чехами. К советским биатлонистам они относились с неким презрением, наверное, считали нас завоевателями.

Наверняка за Моравецом, Коукаловой и Шлезингром стоят другие люди, которым выгодно нагнетать ситуацию. Видимо, делается это в преддверии ОИ-2018, тем более что несколько россиян ещё остаются в списке Ричарда Макларена. Нам ни в коем случае нельзя оставлять чешские выпады без ответа. Нельзя давать себя топтать, иначе будет только хуже. Надеюсь, юристы федерации тщательно изучат все эти заявления», — сказал Алябьев в интервью RT.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Габриэла Коукалова
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