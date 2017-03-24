Бельгиец ван Авермат выиграл велогонку E3 Harelbeke, Цатевич – 67-й

Бельгийский велогонщикиз команды BMC Racing Team победил в юбилейной, 60-й гонке Мирового тура E3 Harelbeke, которая состоялась в Бельгии. Спортсмены преодолели 206,1 км из Харельбеке до Кортрика. Второе и третье места также заняли бельгийцы —(Quick-Step Floors) и(AG2R La Mondiale).Лучшим из россиян стализ «Газпром-Русвело», который финишировал 67-м с отставанием от ван Авермата в 6 минут 15 секунд. Другие представители российской командыфинишировали 104-м и 105-м соответственно,— 111-м.