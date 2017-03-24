Вальверде выиграл 5-й этап и вышел в лидеры «Вуэльта Каталонии»

Испанский велогонщикиз команды Movistar выиграл пятый этап многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии». Горный этап протяжённостью 182 км завершался финишем в подъём.Вторым с отставанием 13 секунд финишировал британециз Sky, третьим стал ещё один испанец —из Trek-Segafredo (+0.13). Российский велогонщик казахстанской команды «Астана»завершил этап 35-м (+3.09), другой россиянин,(Katusha-Alpecin) финишировал 61-м (+6.58).Вальверде благодаря второй победе на этапе «Вуэльта Каталонии» — 2017 вышел на первое место в генеральной классификации веломногодневки после пяти этапов. Второе место занимает Фрум (+0.21), третьим идёт Контадор (+0.47). Чернецкий занимает 33-е место (+7.47).