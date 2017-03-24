Нуммедаль и Дальстрём победили в биг-эйре на этапе КМ в Норвегии

Норвежец Кристиан Нуммедаль и шведка Эмма Дальстрём одержали победы в биг-эйре на финальном этапе Кубка мира по фристайлу в Мюркдален-Восс (Норвегия).В соревнованиях мужчин весь пьедестал заняли норвежцы. Нуммедаль (177,80) опередил Бирка Рууда (170,20) и Фердинанда Даля (160,80). Швед Хенрик Харлаут стал шестым, но этого оказалось достаточно, чтобы досрочно завоевать «Малый хрустальный глобус» в биг-эйре.В соревнованиях женщин Дальстрём победила с результатом 171,20 балла. Второй стала итальянка Сильвия Бертанья (160,00), третьей — норвежка Тора Йохансен (121,60). Перед последним стартом сезона Дальстрём в общем зачёте биг-эйра опережает Бертанью на 73 балла.