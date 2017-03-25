Николс покинет пост пресс-секретаря ВАДА в мае

Пресс-секретарь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Бен Николс в мае покинет свой пост, который занимал с июня 2013 года.
«После четырёх лет полноценной работы в ВАДА я решил покинуть свой пост и вернуться в Великобританию, чтобы найти что-то новое для себя. Я покину должность в мае, на этой неделе я сообщил об этом ВАДА», — приводит слова Николса Inside the Games.
Как отмечает издание, Николс сыграл одну из ключевых ролей во время обнародования доклада Ричарда Паунда о допинге в российской лёгкой атлетике в ноябре 2015 года, а также в реформировании системы тестирования лекарств. Ранее он работал в пресс-службе ATP и в команде «Формулы-1» «Лотус Рено». Кто займёт место Николса, пока неизвестно.