«Енисей» разгромил «Водник» в матче за третье место в ЧР по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» в матче за третье место в «Финале четырёх» чемпионата России по хоккею с мячом в Хабаровске разгромил архангельский «Водник» со счётом 11:2.
В финале 26 марта сыграют хабаровский «СКА-Нефтяник» и иркутский «Байкал-Энергия».
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Финал четырёх». Матч за третье место. Хабаровск
«Енисей» (Красноярск) — «Водник» (Архангельск) — 11:2 (6:1, 5:1)
Голы: Насонов, 7 (1:0), Дергаев, 11 (1:1, пен.), Викулин, 14 (2:1), Вдовенко, 16 (3:1), Ахметзянов, 20 (4:1, пен.), Шевцов, 37 (5:1), Насонов, 45 (6:1), Шевцов, 50 (7:1), Ахметзянов, 58 (8:1, пен.), Ахметзянов, 68 (9:1), Насонов, 79 (10:1), Миргазов, 82 (11:1), Чермных, 83 (11:2).