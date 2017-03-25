Юрлова: в первой гонке были сильные эмоции, которые мешали разгоняться

Чемпионка мира 2015 года россиянкапрокомментировала своё выступление в спринте на чемпионате России по биатлону в Увате.«Сегодня у меня было открытие сезона, первая гонка. Рада, что удалось справиться на стрельбе и закрыть все десять мишеней. На дистанции не сказать, что было тяжеловато, но на первом старте были большие эмоции, которые мешали разгоняться.Теперь хотелось бы в других гонках чемпионата России справиться со всем: и с дистанцией, и с огневым рубежом. Каких-то глобальных целей и задач у меня нет. Главное, вернуться в строй, чтобы хорошо чувствовать себя на летней подготовке», — передаёт слова Юрловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.