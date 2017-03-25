Сборная Швеции стала соперником россиянок в полуфинале ЧМ по кёрлингу в Пекине

Женская сборная Швеции со скипомв матче плей-офф чемпионата мира по кёрлингу в Пекине (Китай) победила команду Шотландии со счётом 8:5. Этот успех позволил шведкам пробиться в полуфинал соревнований, где команда поспорит за участие в решающем матче со сборной России со скипомПолуфинальный матч Россия — Швеция состоится в субботу, 25 марта, а победитель этого противостояния в воскресенье встретится в финале со сборной Канады. Проигравшая команда поспорит за бронзу с шотландками.