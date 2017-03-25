Шопин: сезон провёл с переменным успехом, но спринтом на ЧР очень доволен

, ставший вторым в спринте на 10 км в рамках чемпионата России по биатлону в Увате, прокомментировал своё выступление в этой гонке и в завершающемся сезоне в целом.«Я не планировал далёкий стартовый номер, просто жребий дал мне последний номер во второй стартовой группе. Я не отталкивался от погодных условий, потому что угадать с ними очень сложно. Выбрал вторую группу, чтобы видеть соперников по дистанции.Этот сезон я провёл с переменным успехом. Были взлёты, были падения. Для себя я не могу отметить особо ярких результатов, на которые я рассчитывал перед началом сезона. Но именно сегодняшним выступлением я очень доволен. Получается, самая удачная гонка за сезон. Стрельба удалась, чувствовал себя прилично на огневом рубеже, но не совсем доволен последним кругом на дистанции», — передаёт слова Шопина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.