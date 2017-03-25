«Синара» победила «Ухту» в первом матче 20-го тура ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» в первом матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу дома в результативной борьбе переиграла «Ухту» со счётом 8:3.
«Синара» располагается на пятой позиции в турнирной таблице, а «Ухта» занимает 11-е место.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
20-й тур. Первый матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» — 8:5 (5:2)
Голы: Фахрутдинов, 6 (1:0), Филимонов, 11 (1:1), Иванов, 11 (2:1, авт.), Соколов, 17 (3:1), Шистеров, 18 (4:1), Дёмин, 20 (5:1), Смирнов, 25 (5:2), Богданов, 26 (5:3), Шистеров, 27 (6:3), Шистеров, 37 (7:3), Аширов, 38 (8:3), Костюков, 46 (8:4), Седов, 49 (8:5).