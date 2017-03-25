Женская сборная России впервые в истории вышла в финал ЧМ по кёрлингу

Женская сборная России по кёрлингу в полуфинале чемпионата мира в Пекине (Китай) уверенно победила команду Швеции со счётом 9:3. За первый в своей истории титул чемпионок мира сборная России, за которую на этих соревнованиях выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Алина Ковалёва, поспорит со сборной Канады.В матче за бронзовые награды встретятся сборные Швеции и Шотландии.Напомним, что россиянки являются бронзовыми медалистками трёх предыдущих чемпионатов мира.