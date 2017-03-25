Норвежские «летающие» лыжники выиграли командные соревнования в Словении

Норвежцы одержали победу в командных соревнованиях на финальном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Словении. Вторыми стали представители Германии, замкнули тройку призёров спортсмены из Польши. Россияне Александр Баженов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов и Евгений Климов стали лишь 12-ми.1. Норвегия — 1551,6.2. Германия — 1502,6.3. Польша — 1493,8…12. Россия (Александр Баженов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Евгений Климов) — 515,0.