Норвежские «летающие» лыжники выиграли командные соревнования в Словении

Норвежцы одержали победу в командных соревнованиях на финальном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Словении. Вторыми стали представители Германии, замкнули тройку призёров спортсмены из Польши. Россияне Александр Баженов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов и Евгений Климов стали лишь 12-ми.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Словения, Планица
К-200. Команды
1. Норвегия — 1551,6.
2. Германия — 1502,6.
3. Польша — 1493,8…
12. Россия (Александр Баженов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Евгений Климов) — 515,0.