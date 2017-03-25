Сидорова: горжусь, что буду представлять Россию в финале ЧМ по кёрлингу

Скип женской сборной России по кёрлингупрокомментировала победу над сборной Швеции со счётом 9:3 в полуфинале чемпионата мира в Пекине.«Я всё ещё не могу поверить. Стать вторыми в круговом чемпионате — историческое достижение для нашей страны. Я горжусь, что буду представлять Россию в финале. До Олимпийских игр остаётся всего год, этот сезон был трудным, так что эта побед была нужна нам, чтобы поверить в себя. Горжусь выступлением, которое продемонстрировала сегодня моя команда», — приводит слова Сидоровой официальный сайт WCF.