Вольтье и Бэнкс победили в борд-кроссе на этапе КМ в Швейцарии

Французыодержали победы в борд-кроссе на заключительном этапе Кубка мира по сноуборду в Вейсонне (Швейцария).В соревнованиях мужчин второе место занял американец Алекс Дейболд, третьим стал австралиец Алекс Пуллин. Лучший из россиянзанял 13-е место, Андрей Анисимов и Александр Гузачев стали соответственно 30-м и 48-м. Победителем Кубка мира в этой дисциплине стал Вольтье.Призёрами у женщин стали победившая в квалификации чешка Ева Самкова и итальянка Микела Мойоли (3-е). Россиянкастала 10-й,— 11-й. Кубок мира в борд-кроссе выиграла Самкова.