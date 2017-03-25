Медведева: ЧМ и весь прошлый сезон значительно меня изменили

Российская фигуристкарассказала о том, как её изменила победа на чемпионате мира 2016 года в Бостоне.«Для меня ничего не изменилось в отношениях с моими друзьями и другими людьми, которые меня окружают. Я счастлива, что все люди, которые важны для меня, остались со мной и продолжают обращаться со мной, как с той же самой Женей. Изменился только мой внутренний мир. Я стала относиться к вещам более сознательно, с большей ответственностью, и начала смотреть на мир по-другому. Это могло прийти и с возрастом, но я верю, что чемпионат мира и весь прошлый сезон дали мне много опыта и значительно меня изменили. И даже не мой характер, а только то, как я смотрю на вещи», — приводит слова Медведевой официальный сайт ISU.