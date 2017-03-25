Сундбю: на ОИ-2018 сосредоточусь на том, чтобы завоевать золото в гонке на 15 км

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, завоевавший в минувшем сезоне Большой хрустальный глобус Кубка мира, заявил, что на предстоящих Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2019 года, его главной целью не будет марафонская гонка.
«Многие будут удивлены, когда я скажу это, но на Олимпийских играх — 2018 в Южной Корее марафон не будет моей основной целью. Я сосредоточусь на том, чтобы завоевать золотую медаль в гонке на 15 км. Вы первые, кто узнал о моём плане», — приводит слова Сундбю Bodo Nu.