Устюгов: Червоткину надо было свою лыжу выбрасывать между моих ног

Двукратный чемпион мирапрокомментировал свою победу в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. На финишной прямой Устюгов обошёл«На финиш выходил из последних сил. После гонки поговорил с Червоткиным. Он сказал, что наткнулся на меня на финише. Я ему сказал, что надо было свою лыжу выбрасывать между моих ног, и тогда бы он победил ().Тренерская установка была — разбираться на финишной прямой. Но я шёл и понимал, что на спуске у меня не такие хорошие лыжи. Поэтому надо было цепляться, чтобы не отстать. Решал всё последний подъём и выход с него. Темп был довольно высокий, но я особо вперёд не выходил. Темп в основном задавали Червоткин и Большунов, другие ребята. Гонка получилась сложной», — приводит слова Устюгова «Тюменская арена».