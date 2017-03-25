Червоткин: тренер сказал, если привезём Устюгова на финиш, он нас разделает

Москвична чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске только по фотофинишу уступил победу в скиатлоне двукратному чемпиону мира«Не уверен, что Сергей всю гонку работал в полную силу. Он спокойно ехал и в нужный момент добавил. Как мне сказал вчера тренер, если привезёте Устюгова на финиш, там он вас разделает. Так и получилось. Перед финишной прямой был небольшой контакт с Александром Большуновым, ставшим в итоге третьим. Возможно, это слегка сказалось, но не думаю, что стало определяющим фактором.Постараюсь ли биться за победу в спринте? Не знаю, но попытаюсь. Просто это совсем другая дисциплина. Посмотрим, хватит ли мне шустрости в коротких забегах», — приводит слова Червоткина «Тюменская арена».