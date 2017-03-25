Фристайлисты Харлаут и Дальстрём выиграли Кубок мира в биг-эйре

Шведы Хенрик Харлаут и Эмма Дальстрём выиграли общий зачёт Кубка мира в дисциплине «биг-эйр». При этом Дальстрём одержала победу на финальном этапе турнира в Норвегии, а у мужчин золото завоевал норвежец Бирк Рууд, ставший в общем зачёте вторым.
Фристайл. Этап Кубка мира. Миркдален-Восс, Норвегия
Мужчины. Биг-эйр
1. Бирк Рууд (Норвегия) — 189,80.
2. Антуан Аделиссе (Франция) — 187,40.
3. Феликс Стридсберг-Устеруд (Норвегия) — 181,20.
Итоговый зачёт в биг-эйре
1. Хенрик Харлаут (Швеция) — 394.
2. Бирк Рууд (Норвегия) — 251.
3. Остин Браатен (Норвегия) — 242.
Женщины. Биг-эйр
1. Эмма Дальстрём (Швеция) — 174,40.
2. Сильвия Бертанья (Италия) — 170,60.
3. Кеа Кюнель (Германия) — 129,60.
Итоговый зачёт в биг-эйре
1. Эмма Дальстрём (Швеция) — 453.
2. Сильвия Бертанья (Италия) — 360.
3. Матильда Гремо (Швейцария) — 225.