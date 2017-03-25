Фристайлисты Харлаут и Дальстрём выиграли Кубок мира в биг-эйре

Шведы Хенрик Харлаут и Эмма Дальстрём выиграли общий зачёт Кубка мира в дисциплине «биг-эйр». При этом Дальстрём одержала победу на финальном этапе турнира в Норвегии, а у мужчин золото завоевал норвежец Бирк Рууд, ставший в общем зачёте вторым.1. Бирк Рууд (Норвегия) — 189,80.2. Антуан Аделиссе (Франция) — 187,40.3. Феликс Стридсберг-Устеруд (Норвегия) — 181,20.1. Хенрик Харлаут (Швеция) — 394.2. Бирк Рууд (Норвегия) — 251.3. Остин Браатен (Норвегия) — 242.1. Эмма Дальстрём (Швеция) — 174,40.2. Сильвия Бертанья (Италия) — 170,60.3. Кеа Кюнель (Германия) — 129,60.1. Эмма Дальстрём (Швеция) — 453.2. Сильвия Бертанья (Италия) — 360.3. Матильда Гремо (Швейцария) — 225.