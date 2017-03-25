Большунов: на повороте я немного запнулся, потерял скорость, и этого не хватило

Российский лыжникпрокомментировал своё выступление в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске, где он завоевал бронзовую медаль.«Мы всю дистанцию работали одной группой. Я пытался её разорвать, рванул в длинный подъём, но вперёд никто не вышел и ускорение не поддержал. В итоге всё решилось в конце. Когда выкатились на финиш, на повороте я немного запнулся. Червоткин меня чуть подрезал. Потерял скорость, и этого не хватило. Хотя всё решили мгновения.Конечно, эта медаль придаст сил перед будущими стартами. Уже 26 марта состоится спринт классическим стилем. Отдам все силы там для победы. Теперь надо сделать ещё шаг вперёд. Потому что сезон будет олимпийским. Хочу сделать всё, чтобы попасть в Пхенчхан и бороться там за высокие места», — приводит слова Большунова «Тюменская арена».