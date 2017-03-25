Сноубордисты Джерард и Андерсон выиграли общий зачёт КМ в слоуп-стайле

Американцы Редмонд Джерард и Джейми Андерсон одержали победу в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл». Среди мужчин лучшим стал Влад Хадарин, завоевавший 47-е место, а среди женщин — Софья Фёдорова, занявшая итоговую 12-ю строчку.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Спиндлерув Млин, Чехия
Мужчины. Слоуп-стайл
1. Крис Корнинг (США) — 92,34.
2. Фридтьоф Тишендорф (Норвегия) — 87,20.
3. Джейми Николс (Великобритания) — 86,40…
54. Антон Мамаев (Россия) — 39,50.
Итоговый зачёт Кубка мира в слоуп-стайле
1. Редмонд Джерард (США) — 2460.
2. Джейми Николс (Великобритания) — 2040.
3. Марк Макморрис (Канада) — 1600…
47. Влад Хадарин (Россия) — 361…
96. Антон Мамаев (Россия) — 28.
Женщины. Слоуп-стайл
1. Зои Садовски (Новая Зеландия) — 87,32.
2. Спенсер О’Брайен (Канада) — 81,22.
3. Сильвия Миттермюллер (Германия) — 73,40…
12. Софья Фёдорова (Россия) — 64,75…
14. Анастасия Жукова (Россия) — 61,00.
Итоговый зачёт Кубка мира в слоуп-стайле
1. Джейми Андерсон (США) — 2400.
2. Джулия Марино (США) — 2215.
3. Анна Гассер (Австрия) — 2200…
24. Софья Фёдорова (Россия) — 700…
37. Анастасия Жукова (Россия) — 467.