Импи выиграл шестой этап многодневной велогонки «Вуэльта Каталонии»

Южноафриканец Дэрил Импи из ORICA-Scott выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии». Вторым стал испанец Алехандро Вальверде, представляющий Movistar, а замкнул тройку лидеров француз Артур Вишо из FDJ. Генеральную классификацию возглавляет Вальверде.
Велошоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии». Шестой этап. Испания
Тортоса — Реус, 189,7 км
1. Дэрил Импи (ЮАР, ORICA-Scott) — 4:34.14.
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) +0.
3. Артур Вишо (Франция, FDJ) +0…
45. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +12.02.
Максим Бельков (Россия, Katusha – Alpecin) — не финишировал.
Генеральная классификация
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 22:18.35.
2. Альберто Контадор (Испания, Trek — Segafredo) +0.53.
3. Марк Солер (Испания, Movistar) +1.06…
24. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +19.55.