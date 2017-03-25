Более 30 атлетов из ФРГ признались в употреблении допинга в 1960—1980 годах

31 легкоатлет из бывшей ФРГ признался в употреблении анаболических стероидов при подготовке к соревнованиям в период с 1960 по 1980 годы, сообщает немецкий телеканал WRD.
Это стало известно в ходе исследования немецкого фармацевта Саймона Кривека, которое тот проводил для своей докторской диссертации. Кривец с гарантией анонимности опросил 121 атлета, которые выступали за сборную ФРГ, благодаря чему выяснилось, что в допинговую программу были вовлечены врачи, фармацевты, тренеры и другие близкие к спортсменам люди.