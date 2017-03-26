Кингсбери и Кокс выиграли общий зачёт Кубка мира по фристайлу

Канадец Майкл Кингсбери и австралийка Бритни Кокс одержали победу в общем зачёте Кубка мира по фристайлу. Лучший российский результат — 24-е место Максима Бурова.
Фристайл. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Майкл Кингсбери (Канада) – 92,73.
2. Хенрик Харлаут (Швеция) – 65,67.
3. Ци Гуанпю (Китай) – 62,87…
24. Максим Буров (Россия) – 36,43…
41. Станислав Никитина (Россия) – 26,43…
126. Игорь Омелин (Россия) – 9,79…
154. Максим Михайлов (Россия) – 6,82…
160. Павел Чупа (Россия) – 6,00…
168. Егор Ануфриев (Россия) – 5,55…
179. Сергей Ридзик (Россия) – 4,93.
180. Семён Денщиков (Россия) – 4,86…
241. Андрей Махнев (Россия) – 1,73…
246. Егор Коротков (Россия) – 1,64…
261. Роман Егоров (Россия) – 1,40…
268, Пётр Медулич (Россия) – 1,14…
281. Артём Костенко (Россия) – 0,71…
287. Владимир Галайко (Россия) – 0,60…
299. Сергей Волков (Россия) – 0,09.
Женщины. Общий зачёт
1. Бритни Кокс (Австралия) – 81,27.
2. Эмма Дальстрем (Швеция) – 75,50.
3. Мариэлла Томпсон (Канада) – 74,23…
26. Любовь Никитина (Россия) – 34,29…
29. Кристина Спиридонова (Россия) – 33,29…
31. Александра Орлова (Россия) – 32,57…
54. Регина Рахимова (Россия) – 23,91…
56. Анастасия Чирцова (Россия) – 22,23…
60. Марика Пертахия (Россия) – 20,73…
94. Лана Прусакова (Россия) – 12,00…
100. Анастасия Таталина (Россия) – 11,00…
123. Вероника Коршунов (Россия) – 7,86…
126. Полина Агнцева (Россия) – 7,60…
134. Валерия Демидова (Россия) – 7,20…
162. Виктория Завадовская (Россия) – 3,46…
181. Елизавета Чеснокова (Россия) – 2,40…
197. Екатерина Мальцева (Россия) – 1,08…
199. Ксения Кузнецова (Россия) – 1,00…
203. Майя Аверьянова (Россия) – 0,92.
204. Анна Антонова (Россия) – 0,92…
212. Олеся Ломакина (Россия) – 0,36…
215. Елизавета Безгодова (Россия) – 0,09.
Кубок наций
1. Канада – 7697.
2. Франция – 5757.
3. США – 5300…
7. Россия – 2528.