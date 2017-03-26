Президент IAAF: Фредерикс не будет исполнять обязанности в совете организации

Президент Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)сообщил, что подозреваемый в коррупциивременно не будет исполнять обязанности в совете организации.«Я регулярно разговаривал с Фредериксом с тех пор, как всё началось. Он решил отойти от всего этого, потому что ему необходимо время, чтобы решить все проблемы. Он также сказал, что не собирается присутствовать на заседании совета в Лондоне», — приводит слова Коэ Reuters.Ранее Фредерикс оставил пост председателя оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению ОИ-2024. А также покинул состав рабочей группы IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики.