Загоруйко: Миронова сейчас сильнее, это стоит признать

, ставшая второй в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Увате, поделилась впечатлениями от своего выступления.«На первой стрельбе стоя я допустила ошибку. Забыла на подъезде открыть заглушку и потом вставила уже обойму. Получилось, что оружие заряжено, её уже нельзя открывать. Пришлось разрядить. Из-за этого вылетел один патрон и пришлось ещё добивать им, как запасным. Это моя ошибка, забегалась уже.Миронова сейчас сильнее, это стоит признать. Я ещё могу терпеть дистанционную скорость, а когда уже начала под финиш ускоряться, не могла подхватить уже это ускорение», — передаёт слова Загоруйко корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.