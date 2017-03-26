Губайдуллина — 11-я на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Каире

Британка Кэйт Френч победила на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью в Каире. Второй стала турчанка Илке Озюксель, а замкнула тройку призёров итальянка Алиса Сотеро. Россиянка Гульназ Губайдуллина показала 11-й результат.
Современное пятиборье. Кубок мира. Второй этап. Каир, Египет
Женщины
1. Кэйт Френч (Великобритания) – 1356.
2. Илке Озюксель (Турция) – 1326.
3. Алиса Сотеро (Италия) – 1313…
11. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1283…
17. Ульяна Баташова (Россия) – 1270…
22. Екатерина Макарова (Россия) – 1218.