Гараничев: сегодня провёл идеальную гонку, хочется всегда стрелять так

Победитель гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Уватепризнался, что удовлетворён своим выступлением.«Думаю, сегодня была идеальная гонка. Удалось собраться и показать ту стрельбу, на которую я всегда и настраиваюсь. Хочется всегда стрелять так. Думаю, что тюменская земля даёт мне энергию и поддержку, которая тебя только закаляет и придаёт уверенности.Все понимали, что если выйдет солнце, то получится небольшая каша, поэтому наш тюменский сервис учёл все нюансы трассы, что отдельные участки находятся на солнце, а другие в тени. Лыжи везде катили хорошо. В индивидуальной гонке я участия не приму. Это будет сложно. Лучше поберегу силы на Тюмень», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.