Якушев: стадион в Увате готов через год принять этап Кубка IBU

Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов Россиипрокомментировал проведение нескольких гонок чемпионата России по биатлону в Увате.«Для Увата важно принимать такие старты, потому что здесь хорошие биатлонные традиции, публика разбирается в биатлоне. Сегодня серьёзный спортивный праздник проходит на Уватской земле. Конечно, порадовала победа Евгения Гараничева. Международный сезон у него с самого начала не задался, но концовка ознаменовалась хорошей победой с четырьмя нулями. Кстати, именно здесь, в Увате, он начинал бегать за Тюменскую область. Сейчас он демонстрирует отличную форму и прекрасный ход. От сегодняшней победы у всех остались хорошие впечатления.Накануне я прокатился по трассе в Увате. Она мне понравилась. Подготовка была хорошая и снег неплохой, но я катался по подмороженной трассе, а когда вышло солнце, стало потяжелее. В целом я был полностью удовлетворён. Также приятно, что в Увате публика любит биатлон и разбирается в нём так же, как и в лыжах. Я пообщался с гостями и организаторами, настроение у всех хорошее. Стадион в Увате готов через год принять этап Кубка IBU. Ряд мероприятий летом мы ещё проведём, улучшим благоустройство стадиона, но в целом инфраструктура готова принять эти соревнования», — передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.