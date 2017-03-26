Летающий лыжник Климов — 17-й в итоговом общем зачёте Кубка мира

Австриец Штефан Крафт победил в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице. Россиянин Евгений Климов показал 19-й результат. В итоговом общем зачёте соревнований первенствовал Крафт, а Климов занял 17-е место. В Кубке наций победила сборная Польши, а российская команда стала восьмой.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица, Словения
К-200
1. Штефан Крафт (Австрия) – 244,3.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 236,2.
3. Нориаки Касаи (Япония) – 223,9…
19. Евгений Климов (Россия) – 191,6.
Итоговый зачёт Кубка мира
1. Штефан Крафт (Австрия) – 1665.
2. Камил Стох (Польша) – 1524.
3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 1201…
17. Евгений Климов (Россия) – 382…
39. Денис Корнилов (Россия) – 77…
55. Алексей Ромашов (Россия) – 17…
58. Дмитрий Васильев (Россия) – 15.
Итоговый зачёт Кубка наций
1. Польша – 5833.
2. Австрия – 5586.
3. Германия – 5513…
8. Россия – 741.