Сидорова: было важно сыграть в финале, особенно накануне Олимпиады

Скип сборной России по кёрлингуподелилась эмоциями от завоевания своей командой серебряных медалей чемпионата мира в Пекине. В финале россиянки уступили команде Канады со счётом 3:8.«Поражения всегда даются тяжело, особенно в финалах, но мы всё равно завоевали серебряные медали, и это историческое достижение для нашей страны. К сожалению, в финале нам не удалось сыграть хорошо, но это огромный опыт.Нам было очень важно сыграть в решающем матче, особенно накануне Олимпийских игр. По ходу матча лёд немного изменился, а мы не смогли к этому приспособиться», – цитирует Сидорову официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга.