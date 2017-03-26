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Сидорова: было важно сыграть в финале, особенно накануне Олимпиады

26 марта 2017, воскресенье. 15:20. Другие
Скип сборной России по кёрлингу Анна Сидорова поделилась эмоциями от завоевания своей командой серебряных медалей чемпионата мира в Пекине. В финале россиянки уступили команде Канады со счётом 3:8.

«Поражения всегда даются тяжело, особенно в финалах, но мы всё равно завоевали серебряные медали, и это историческое достижение для нашей страны. К сожалению, в финале нам не удалось сыграть хорошо, но это огромный опыт.

Нам было очень важно сыграть в решающем матче, особенно накануне Олимпийских игр. По ходу матча лёд немного изменился, а мы не смогли к этому приспособиться», – цитирует Сидорову официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга.
Источник: Всемирная федерация кёрлинга Сообщить об ошибке
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