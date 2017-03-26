Устюгов и Матвеева победили в спринте классическим стилем на ЧР по лыжным гонкам

Сергей Устюгов выиграл спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала Наталья Матвеева.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины. Индивидуальный спринт. Классический стиль
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).
2. Никита Ступак (Московская область).
3. Андрей Парфёнов (Тюменская область).
Женщины. Индивидуальный спринт. Классический стиль
1. Наталья Матвеева (Москва).
2. Полина Ковалёва (Москва).
3. Дарья Веденина (Тюменская область).