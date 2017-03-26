Устюгов: не хотел бежать спринт, но подумал, что нельзя подводить сервисменов

прокомментировал свою победу в индивидуальном спринте классическим стилем на чемпионате России в Ханты-Мансийске.«Очень рад, что победил. Меня сегодня приехала моя семья поддерживать. Благодаря им всё получилось. Передаю также привет родным и близким, кто не смог приехать. Я доволен, что удалось сохранить такую хорошую форму до конца сезона. Хоть и накопилось много усталости. Сегодня я проснулся и думал, что мне не стоит бежать спринт. Потому что скиатлон вчера дался тяжело. Но подумал, что нельзя подводить сервисменов, потому что они работали с лыжами, готовили. Спасибо им большое. В скиатлоне был у нас небольшой промах, но в спринте лыжи работали великолепно», — приводит слова Устюгова «Тюменская арена».