Парфёнов: на чемпионате России любая медаль — это успех

прокомментировал своё выступление в индивидуальном спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.«На чемпионате России любая медаль — это успех. Я доволен третьим местом. Тем более по тому, как сложился финал. Я в одном месте чуть не упал, потерял позицию. В итоге «поймал просвет» и отпустил Сергея Устюгова и Никиту Ступака. Рад, что остался третьим. Если бы не тот сбой, можно было побороться за более высокое место. Как работали лыжи? Обязательно отмечу нашу сервис-группу. Я очень доволен лыжами. Бежал с мазью. В итоге у меня лыжи работали как на держание, так и на скольжение. А это большое мастерство сервисменов», — приводит слова Парфёнова «Тюменская арена».