«Дина» проиграла «Динамо», но выиграла Кубок России по мини-футболу

Московская «Дина» уступила подмосковному «Динамо» со счётом 2:3 в ответном финальном матче Кубка России по мини-футболу, который состоялся в Щёлково.Первый матч, который состоялся 23 марта в Троицке, завершился победой «Дины» со счётом 5:3, так что по итогам двух встреч московская команда восьмой раз в истории стала обладателем трофея.После стартого свистка футболисты демонстративно не играли первую минуту матча из-за долгов по зарплате.«Динамо» (Московская область) — «Дина» (Москва) — 3:2 (1:1).Фукин (13), Сергеев (49), Нандо (50 — 6м) — Эскердинья (13), Абрамов (48).