Алекберов об акции игроков: сложно работать, когда не можешь обеспечить семью

«Внутреннее состояние обеих команд в некотором плане похоже. У нас очень большие финансовые задержки, и мы говорим очень много слов благодарности игрокам, поскольку, несмотря на эти трудности, они дошли до финала, полностью отдавали себя на тренировках, готовились к матчам, старались показать в них свой максимум. Но для профессионалов, у которых есть семьи, это очень важный вопрос. Думаю, они хотели показать, что очень сложно выполнять работу, когда у тебя нет возможности обеспечить свою семью. На мой взгляд, такой посыл был у обеих команд. Повторюсь, и у „Динамо“, и у „Дины“ довольно серьёзные финансовые трудности», — передаёт слова Алекберова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.