Малиновский: у меня пока биатлон и авиация балансируют на чашах весов

Чемпион мира по биатлону среди юниоров, дебютировавший в основной команде на последнем этапе Кубка мира, разрывается между вертолётами и биатлоном.«Когда переехал учиться в Омск, поставил себе цель: первое — это образование, а спорт вторичен. Поехал на Европейский олимпийский фестиваль, вернулся оттуда с медалями. Наверное, это и зацепило, понял, что можно и биатлоном серьёзно заниматься.По сезону стараюсь раскидывать, где учёба, где спорт. Вот прямо сейчас, например, закончил писать курсовую по навигации. Вроде бы справился. Приоритета одного нет, у меня пока биатлон и авиация балансируют на чашах весов. К ответу пока не пришёл. Буду действовать по ситуации. Специальность у меня серьёзная, пилот вертолета МИ-8. На сборах в свободное время стараюсь писать конспекты. Конечно, не в таком объёме, в котором нужно, но всё равно.С первого курса начал летать на тренажёре, сейчас учусь на втором. Сдам зачёты — получу допуск. А практика на настоящем вертолёте будет уже после третьего курса.Возможно ли бросить небо? Да не то что бросить — просто не думать об этом невозможно! И с биатлоном такая же любовь. В октябре вот приезжал на учёбу, первые недели две хорошо, всё в кайф. А потом вторая, третья неделя — начинаешь тосковать по тренировкам. А приезжаешь потом на сборы, такая же история про учёбу. Разрывает на две части. Если бы можно было бы, с удовольствием сделал бы себе клона!» — приводит слова Малиновского «Спорт-экспресс».