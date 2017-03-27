Президент Чехии: не понимаю, зачем отменять ЧМ по биатлону в России

Президент Чехии Милош Земан отметил, что несправедливо отнимать у России право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, поскольку проблема допинга есть во всех странах.
«Больше всего в плане допинга выделялась ГДР. Сейчас это все знают, и никто это не отрицает. Я, как дилетант, считаю, что все употребляют допинг в большей или меньшей степени. Иногда это становится известным, а иногда нет. Что же касается чемпионата мира в России, то я не понимаю, зачем его отменять. Пусть лучше в нём примут участие спортсмены, которые не были пойманы на допинге», — приводит слова Земана Pitreport.