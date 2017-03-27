МФК «Спартак» обыграл «Алмаз-АЛРОСА» в матче 24-го тура Высшей лиги

Московский «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге обыграл «Алмаз-АЛРОСА» со счётом 5:4. Для красно-белых эта победа стала 20-й в 22 матчах. Коллектив из Мирного потерпел пятое поражение в 21 встрече.«Спартак» (Москва) — «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)— 5:4 (3:1).: Левин, 8 (0:1); Фёдоров, 9 (1:1); Нишнианидзе, 20 (2:1); Волошин, 25 (3:1); Нишнианидзе, 26 (4:1); Шувалов, 28 (4:2); Фомин, 38 (4:3); Чурляев, 48 (5:3); Родионов, 50 (5:4).«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, «Алмаз-АЛРОСА» — пятое.