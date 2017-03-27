FEI присвоит российскому судье по выездке Макнами категорию 5*

Международная федерация конного спорта анонсировала присвоение шести судьям по выездке новой категории – 5*. В их число вошла россиянка. Начиная с 1 июля 2017 года она сможет судить соревнования самого высокого ранга — финалы Кубков мира FEI, чемпионаты FEI, Всемирные конные игры и Олимпийские игры, сообщает официальный сайт Федерации конного спорта России.Макнами − единственный действующий судья по выездке из России, удостоенный столь высокой категории. Всего в мире сейчас насчитывается 36 судей по выездке, имеющих право работать на турнирах 5*.