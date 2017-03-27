Ван Авермат лидирует в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 18-й

Бельгиециз команды BMC Racing сохранил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов по итогам гонки Гент — Вевельгем. Он набрал 1498 очков. На втором месте словак(Bora–Hansgrohe) — 1215, на третьем — испанециз Trek-Segafredo — 823.Лучший из россиян,из Katusha-Alpecin (440), опустился на 18-е место.В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (4131), на втором месте — американская BMC Racing — (3663), на третьем – австралийская Orica-Scott (3103).