Биркеланд победил в масс-старте на чемпионате Норвегии, несмотря на 11 промахов

В Му-и-Рана проходит чемпионат Норвегии по биатлону. В масс-старте победы одержали Марте Олсбу и Ларс Хельге Биркеланд. Примечательно, что Биркеланд сумел выиграть золото, несмотря на 11 промахов.
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Му-и-Рана
Женщины. Масс-старт
1. Марте Олсбу – 37.29,7 (1+0+3+0).
2. Тириль Экхофф – +51,9 (2+3+1+2).
3. Сюннёве Сулемдаль – +57,7 (2+0+2+2).
Мужчины. Масс-старт
1. Ларс Хельге Биркеланд – 38.00,7 (3+5+3+0).
2. Эрленд Бьонтегорд – +17,7 (1+2+2+1).
3. Ветле Шоста Кристиансен – +19,8 (3+3+0+1).